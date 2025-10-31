Суд напомнил о запрете водить машину с затертыми знаками на номере

Второй кассационный суд напомнил о запрете водить машину, знаки на номере которой затерты и плохо читаются.
Речь идет о деле москвича, которого остановил сотрудник ГАИ из-за стершейся краски на цифрах кода региона на номере автомобиля. Водителя лишили прав на месяц, однако он оспорил данное решение в кассации: мужчина не считал себя виновным, так как, по его мнению, номера стерлись из-за эксплуатации автомобиля. Суд отклонил жалобу.
— Согласно действующему законодательству, управление транспортным средством… с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков или позволяющих их видоизменить или скрыть, является противозаконным, — цитирует решение суда РИА Новости.
Ранее стало известно, что водителям, которые ездят с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России, грозит штраф.
Автоюрист Игорь Стремоусов высказался в поддержку идеи Совета по правам человека (СПЧ) запретить использование автомобильных номеров без российского флага. По его словам, российские стандарты требуют обязательного наличия триколора на государственных регистрационных знаках, выпущенных в РФ.