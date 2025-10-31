Суд напомнил о запрете водить машину с затертыми знаками на номере

Речь идет о деле москвича, которого остановил сотрудник ГАИ из-за стершейся краски на цифрах кода региона на номере автомобиля. Водителя лишили прав на месяц, однако он оспорил данное решение в кассации: мужчина не считал себя виновным, так как, по его мнению, номера стерлись из-за эксплуатации автомобиля. Суд отклонил жалобу.