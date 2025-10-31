В Тайшете с начала года цены на говядину выросли более чем на 20%. Как сообщает Тайшет24, это самое заметное изменение стоимости мяса в Приангарье.
— В течение года, с января по конец октября, средняя цена килограмма говядины изменилась с 520 рублей до 649,71 рубля, — следует по последним данным статистики.
В целом по региону наблюдается подорожание говядины на 16%. Однако Тайшет демонстрирует более умеренный рост цен по сравнению с соседними городами. Так, в Братске говядина подорожала на 25% — до 733,51 рубля, а в Иркутске — примерно на 9%, до 620 рублей.
