В Тайшете с начала года цены на говядину выросли более чем на 20%

В целом по региону наблюдается подорожание говядины на 16%. Однако Тайшет демонстрирует более умеренный рост цен по сравнению с соседними городами. Так, в Братске говядина подорожала на 25% — до 733,51 рубля, а в Иркутске — примерно на 9%, до 620 рублей.