В Шелехове нашли незаконную майнинг-ферму на территории бывшего завода ЖБИ

IrkutskMedia, 31 октября. В Шелехове прокуратура провела проверку исполнения федерального законодательства об электроэнергетике, в ходе которой были установлены факты незаконной эксплуатации электроустановок, зданий, строений и сооружений, используемых для производства криптовалюты. На территории бывшего завода ЖБИ юридическим лицом без разрешительных документов использовались 10 питающих два здания трансформаторных подстанций, совокупным объемом энергопотребления более 10 мегаватт.