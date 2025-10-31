В Шелехове нашли незаконную майнинг-ферму на территории бывшего завода ЖБИ

IrkutskMedia, 31 октября. В Шелехове прокуратура провела проверку исполнения федерального законодательства об электроэнергетике, в ходе которой были установлены факты незаконной эксплуатации электроустановок, зданий, строений и сооружений, используемых для производства криптовалюты. На территории бывшего завода ЖБИ юридическим лицом без разрешительных документов использовались 10 питающих два здания трансформаторных подстанций, совокупным объемом энергопотребления более 10 мегаватт.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, также в ходе проверки выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, выразившиеся в отсутствии автоматической пожарной сигнализации в функционирующих зданиях.
С целью пресечения незаконной деятельности прокурор обратился в Шелеховский городской суд с требованием о запрете эксплуатации зданий и электроустановок до устранения выявленных нарушений.
Шелеховский городской суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора.
