От замечания до увольнения: россиянам напомнили о рисках невыхода на работу 1 ноября

Невыход на работу в предстоящую рабочую субботу без уважительной причины будет считаться прогулом. Как сообщила РИА Новости директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, это нарушение может повлечь серьезные дисциплинарные взыскания.
Санина пояснила, что на этой неделе россиян ждет первая в этом году шестидневная рабочая неделя. Она напомнила, что пропуск рабочей субботы по Трудовому кодексу РФ расценивается как прогул. За это сотруднику могут объявить замечание, выговор или даже уволить. Также работник может лишиться премии, если такое условие прописано в локальных актах компании.
Шестидневная рабочая неделя в конце октября связана с переносом выходного дня. Суббота, 1 ноября, становится рабочим днем, а понедельник, 3 ноября, — выходным. Такой перенос осуществляется в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом от 29 декабря 2004 года.
Прежде член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что шестидневная рабочая неделя в конце октября — начале ноября не изменит размер заработной платы для большинства россиян.