От замечания до увольнения: россиянам напомнили о рисках невыхода на работу 1 ноября

Санина пояснила, что на этой неделе россиян ждет первая в этом году шестидневная рабочая неделя. Она напомнила, что пропуск рабочей субботы по Трудовому кодексу РФ расценивается как прогул. За это сотруднику могут объявить замечание, выговор или даже уволить. Также работник может лишиться премии, если такое условие прописано в локальных актах компании.