Дагестанских охотников наградили за борьбу с дронами

Более тридцати охотников из Дагестана получили официальные благодарности от Министерства внутренних дел республики за помощь в противодействии беспилотным летательным аппаратам. Церемония награждения состоялась в главном управлении ведомства, где личную признательность участникам выразил министр внутренних дел Абдурашид Магомедов.
Как сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева, тридцать четыре охотника из разных районов республики были отмечены за оперативные действия и решительность при нейтрализации воздушных угроз. «Каждый из них своими действиями, решительностью и молниеносной реакцией помог правоохранителям, нейтрализовав угрозу с неба», — отметила представитель ведомства.
В ходе мероприятия министр подчеркнул эффективность применения охотничьего оружия против беспилотников на определенных дистанциях и сообщил о разработке специальной системы защиты граждан с привлечением опытных охотников. Видео с обращением Магомедова было распространено официальным каналом МВД Дагестана.
Ранее сообщалось, что над Воронежской областью уничтожены украинские БПЛА.
