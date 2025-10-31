«В моей семьей чудо»: Жасмин во время выступления сообщила о рождении внука

Певица Сара Шор, известная как Жасмин, вышла на сцену «Русского Радио» в честь юбилейного концерта к 30-летию премии «Золотой Граммофон». Во время выступления артистка решила рассказать слушателям радостную новость: у нее родился внук.
— Дорогие друзья, у меня есть потрясающая новость — сегодня в моей семьей чудо, старший сын подарил мне первого внука! Это большое событие. Всем спасибо! — сказала Жасмин.
Мальчик родился 30 октября. Певица хотела, чтобы по гороскопу он был Весами, однако на свет появился ребенок под знаком зодиака Скорпион.
— Но теперь это неважно, Скорпион тоже хороший знак, особенно для мальчика. А там, если нужно, его в будущем жена и Весами сделает. Я безумно счастлива, — подчеркнула артистка.
