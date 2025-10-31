Россияне назвали размер пенсии, которой были бы довольны

Около половины (46,3 процента) россиян заявили, что в будущем были бы довольны пенсией в размере 50 — 100 тысяч рублей. Данный опрос провела группа «Ренессанс Страхование».
Отмечается, что 15,2 процента участников опроса хотели бы получать более 150 тысяч рублей.
Помимо этого, россияне также рассказали, на что бы тратили свою пенсию: самыми популярными видами трат стали здоровье (46 процентов участников опроса), путешествия (34 процента), а также походы в рестораны и кафе (24 процента).
— Еще 32 процента опрошенных считают важным начать думать о безбедной старости в 30+ лет, а 13 процентов — в возрасте 25—30 лет, — цитирует результаты опроса RT.
Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что средний размер пенсий по старости в 2026 году возрастет почти на две тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом.
В России предложили снижать пенсионный возраст для родителей двух и более детей. Такая мера поможет стимулировать рождаемость, считают авторы инициативы. Сработает ли? Ответ на этот вопрос выясняла «Вечерняя Москва».