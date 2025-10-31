«Некоторым из них больше сорока лет»: почему в Казани часто отключаются светофоры

«Но есть светофоры, которые подключены к двум разным подстанциям. Тогда, если одна подстанция отключается, светофор начинает работать от резервной линии, однако не везде есть такие резервные источники энергии. Есть еще источники бесперебойного питания, но все это очень дорого. Есть у нас светофоры односекционные, с одной мигающей желтой лампочкой. Их устанавливают на пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. Некоторые из них работают от солнечных батарей. Потреблении энергии у них минимальное, а для того, чтобы полностью светофорный объект подключить, нужны солнечные батареи очень большого формата. И, к сожалению, у нас не самый солнечный регион», — отметил заместитель директора АСУДД.