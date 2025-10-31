«Некоторым из них больше сорока лет»: почему в Казани часто отключаются светофоры

Светофоры гаснут, вызывая транспортный коллапс.
По несколько раз в неделю стали появляться новости и сообщения в социальных сетях о неработающих в Казани светофорах. Последствия в виде дорожных заторов и аварий совсем не радуют казанцев. Особенно часто выходят из строя трехцветные регулировщики движения после дождей.
Вот только несколько примеров. Серьезные пробки образовались из-за сбоя в работе светофоров на пересечении улиц Декабристов и Вахитова 4 июня в утренний час пик. В результате оживленный перекресток буквально замер — чтобы проехать этот участок, автомобилистам понадобилось около часа. Усложнило ситуацию то, что на этом же перекрестке рабочие затеяли ремонт. Пробка достигла длины в 3 километра.
25 июля на перекрестке улиц Фатыха Амирхана и Чуйкова также возник дорожный затор из-за светофора, который вышел из строя после ливня.
10 августа после сильного дождя светофоры перестали работать, в телеграм-канале Казанской Госавтоинспекции опубликовали пост, обещая, что проблема скоро решится.
14 октября светофоры не работали сразу на нескольких перекрестках: Ленинградской — Айдарова, Профсоюзной — Университетской, Завойского — Габишева. А за день до этого вышли из строя светофоры на трех улицах Кировского района.
16 октября с утра и до семи вечера не работал светофор на перекрестке улиц Тверской и Декабристов. На этот раз причиной стало плановое отключение электричества.
По этой же причине 27 октября не работал светофор на участке Шахиди — Чернышевского. В этот же день сломались светофоры на пересечении улиц Декабристов и Вахитова. Автомобилистам опять пришлось стоять в огромной пробке. В социальных сетях люди писали, что светофоры не работали здесь и накануне вечером.
Утром 28 октября вышел из строя светофор рядом с ЖК «Светлая долина» и ЖК «Весна». Последствия — огромная дорожная пробка.
«В Казани 513 светофорных объектов, больше половины из них подключены к адаптивной системе».
Почему сложилась такая ситуация со светофорами, «Татар-информу» объяснили в муниципальном учреждении «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД). Именно эта структура следит за работой светофоров, а также за разметкой, ограждениями, различными направляющими устройствами, обеспечивающими безопасность дорожного движения в Казани.
По словам заместителя директора АСУДД Евгения Пырова, в Казани работают 513 светофорных объектов. 255 из них подключены к адаптивной системе, то есть переключение сигналов на них происходит в зависимости от интенсивности движения. Это позволяет оптимизировать движение на дорогах и избегать пробок. Остальные светофоры работают по установленным программам.
Светофорный объект включает в себя несколько светофоров, которые работают на одном перекрестке. Все они взаимосвязаны между собой. На одном светофорном объекте может работать от 8 до 20 светофоров различного назначения — например, пешеходные и транспортные светофоры.
«Плановые отключения светофоров связаны с плановыми работами на электросетях, на трансформаторных подстанциях. Нас заранее предупреждают о проведении этих плановых работ и времени, когда не будет электричества. Мы передаем эту информацию в ГАИ», — объяснил Евгений Пыров.
Случается и аварийное отключение электричества — в этой ситуации сложно сказать сразу, когда удастся восстановить работу светофора.
«Но есть светофоры, которые подключены к двум разным подстанциям. Тогда, если одна подстанция отключается, светофор начинает работать от резервной линии, однако не везде есть такие резервные источники энергии. Есть еще источники бесперебойного питания, но все это очень дорого. Есть у нас светофоры односекционные, с одной мигающей желтой лампочкой. Их устанавливают на пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. Некоторые из них работают от солнечных батарей. Потреблении энергии у них минимальное, а для того, чтобы полностью светофорный объект подключить, нужны солнечные батареи очень большого формата. И, к сожалению, у нас не самый солнечный регион», — отметил заместитель директора АСУДД.
«Из-за того, что корпуса светофоров негерметичны, на электрические контакты попадает влага».
Очень часто в Казани светофоры перестают работать после обильных осадков, и этой проблеме, говорят в АСУДД, не первый год.
«Это происходит всегда во время сильных ливней или мокрого снега. Из-за того, что корпуса светофоров негерметичны, на электрические контакты попадает влага, происходит короткое замыкание и светофор отключается», — объяснил Евгений Пыров.
По его словам, решить эту проблему нельзя — вопрос в первую очередь к производителям светофоров.
«К сожалению, повлиять на это мы никак не можем. Мы покупали светофоры у разных производителей, но проблема у всех одна и та же, хотя вся техника сертифицирована. Проблема с отключением светофоров во время дождя существует не только у нас, она по всей стране. Еще с 2013 года в центре города были установлены австрийские светофоры — с ними никаких проблем нет. Они дороже, но сейчас их нельзя купить из-за санкций», — говорит замдиректора АСУДД.
Стоят импортные светофоры на площади Свободы со стороны улицы Карла Маркса. Их на вид можно отличить по цвету — корпус у них черный, а не серый, как у остальных.
«Поломки происходят хаотично, вне зависимости от того, как долго эксплуатируется светофор».
А еще светофоры перестают работать из-за повреждения кабеля, быстро восстановить его не просто, так как он проложен под землей.
«Воздушных линий становится все меньше и меньше, чтобы избежать “паутины” над нашими головами. Но ремонтировать их проще», — отметил он.
Перестают работать светофоры и в результате ДТП, когда автомобили влетают в светофорные столбы. В таком случае процесс восстановления занимает около суток.
Евгений Пыров отметил, что, согласно статистике, количество поломок из года в год остается на одном и том же уровне, — по его словам, случаев, когда светофоры выходят из строя, больше не становится.
«Поломки происходят рандомно, вне зависимости от того, как долго эксплуатируется светофор. У нас есть светофоры, установленные в 1978 году, они стоят на перекрестках улиц Восход и Гагарина, Короленко — Волгоградская. Но нельзя сказать, что с тех пор, как построили эти светофоры, они остались в неизменном состоянии. Тогда использовались ламповые светофоры, сейчас — светодиодные, поэтому многие детали поменяли, но полной реконструкции не проводилось. Несмотря на это, работают они исправно», — объяснил он.
Самые молодые светофоры установлены в этом году и еще не используются.
«Во время дождя одновременно могут перестать работать до 20 светофоров».
Как только светофоры отключаются, в АСУДД узнают об этом сразу же.
«Мы оперативно отправляем бригады для устранения неисправности. Но у нас их всего две на весь город. При этом во время дождя могут выйти из строя одновременно до 20 светофоров. У наших бригад может уйти до суток, чтобы починить все объекты», — уверяет Евгений Пыров.
По регламенту светофоры должны проходить полную реконструкцию каждые десять лет, но по факту этого не происходит.
«В городском бюджете выделение денег на реконструкцию не предусматривается. Деньги выделяют в рамках программы строительства и реконструкции дорог, но все это через республиканский бюджет. У нас есть перечень объектов, на которых мы хотели бы провести реконструкцию, но все это требует больших вложений. Порядка 30 светофоров находятся в списке первоочередных, а так вообще процентов 70 нужно реконструировать», — заключил он.
Согласно статистике, которую нам предоставил АСУДД, за восемь месяцев этого года светофоры в Казани ломались 2725 раз. Чаще всего отключение происходило на пересечении улиц Хакима и Меридианной — 39 раз. На втором месте светофоры на Кремлевской набережной рядом с рестораном «Парус» и на улицах Меховщиков и Кызыл Татарстан.
Светофоры выходят из строя в основном из-за превышения нормативного срока эксплуатации.
В Комитете по транспорту Исполнительного комитета Казани «Татар-информу» объяснили, что замена светофоров проводится в основном по республиканским дорожным программам — например, при капитальном ремонте улично-дорожной сети или строительстве новых дорог.
Таким образом, в прошлом году на баланс АСУДД было принято пять светофорных объектов, а в этом году — три.
Также предусмотрена и плановая замена светофоров по мере их физического и морального износа за счет бюджета города. За последние два года были проведены работы по замене 413 транспортных и пешеходных светофоров, также были заменены 614 модулей транспортных и пешеходных светофоров.
Одной из причин участившихся отключений светофоров, отмечают в Комитете по транспорту, стало старение оборудования. Как уже отмечал Евгений Пыров, предельный срок службы светофорного объекта составляет 10 лет.
В Комитете по транспорту привели такие цифры: 285 светофорных объектов на сегодня используются больше 10 лет — это 56% от общего числа. На этих объектах необходимо заменить один или несколько светофоров.
Кроме того, 101 светофорный объект, что составляет 20% от общего количества, необходимо обновить полностью: светофоры, опоры, коммуникации.
В комитете подтвердили, что дожди нередко становятся причиной поломки оборудования: повышенная влажность вызывает короткие замыкания и сбои в системах питания, особенно у старых объектов.
В целом основные причины сбоев в работе светофоров:
- превышение нормативного срока службы оборудования;
- физический износ элементов конструкции: коррозия опор, выход из строя контроллеров и блоков питания;
- воздействие внешних факторов, таких как осадки и перепады напряжения.
Резюмируя: состояние светофорной сети Казани сегодня требует значительного вложения денег для комплексного обновления, отметили в Комитете по транспорту.