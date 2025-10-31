Голливудский актер Айзенберг собирается стать донором почки для незнакомца

Голливудский актер Джесси Айзенберг заявил, что собирается стать донором почки для незнакомца.
В прямом эфире на канале NBC он сказал, что пожертвует свою почку через шесть недель.
По словам актера, он уже давно является донором крови. А пожертвовать свой орган он решил еще около 10 лет назад, но тогда обращение в одну из организаций осталось без ответа. Недавно он заговорил со своим врачом о желании помочь другим людям, и ему рекомендовали обратиться в медицинский центр Langone Health в Нью-Йорке.
Айзенберг известен по ролям в фильмах «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть». Его работу в фильме «Настоящая боль» высоко оценили ведущие кинопремии. В том числе он был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий. Также он был номинирован на «Золотой глобус» за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле.
Ранее академик РАН Сергей Готье заявил, что донорские органы надолго останутся основой трансплантации.