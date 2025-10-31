Ричмонд
Голливудский актер Айзенберг собирается стать донором почки для незнакомца

Айзенберг рассказал, что решил пожертвовать свой орган еще 10 лет назад.

Голливудский актер Джесси Айзенберг заявил, что собирается стать донором почки для незнакомца.

В прямом эфире на канале NBC он сказал, что пожертвует свою почку через шесть недель.

По словам актера, он уже давно является донором крови. А пожертвовать свой орган он решил еще около 10 лет назад, но тогда обращение в одну из организаций осталось без ответа. Недавно он заговорил со своим врачом о желании помочь другим людям, и ему рекомендовали обратиться в медицинский центр Langone Health в Нью-Йорке.

Айзенберг известен по ролям в фильмах «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть». Его работу в фильме «Настоящая боль» высоко оценили ведущие кинопремии. В том числе он был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий. Также он был номинирован на «Золотой глобус» за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле.

Ранее академик РАН Сергей Готье заявил, что донорские органы надолго останутся основой трансплантации.