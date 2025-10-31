Главу омского поселения привлекли за незаконные закупки на 3,6 млн рублей

В Москаленском районе привлекли к ответственности главу Звездинского сельского поселения за нарушения в сфере госзакупок. Об этом рассказали 31 октября в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В 2025 году местная администрация заключила с одной из фирм 6 муниципальных контрактов на благоустройство зоны отдыха «Ивовый пруд» в селе Звездино. Стоимость работ по каждому договору не превышала 600 тысяч рублей, что позволило чиновникам избежать проведения обязательных конкурсных процедур. Таким способом, было осуществлено искусственное дробление единой закупки для ухода от открытого отбора подрядчика.
Фото: прокуратура Омской области.
На основании выявленных нарушений прокуратура внесла главе поселения представление и возбудила в его отношении административное дело по части 4 статьи 7.30.1 КоАП Российской Федерации. В настоящее время фигурант уже привлечен к установленной законом ответственности.
