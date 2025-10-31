Главу омского поселения привлекли за незаконные закупки на 3,6 млн рублей

В 2025 году местная администрация заключила с одной из фирм 6 муниципальных контрактов на благоустройство зоны отдыха «Ивовый пруд» в селе Звездино. Стоимость работ по каждому договору не превышала 600 тысяч рублей, что позволило чиновникам избежать проведения обязательных конкурсных процедур. Таким способом, было осуществлено искусственное дробление единой закупки для ухода от открытого отбора подрядчика.