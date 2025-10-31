Сын Медведева высказался против расстрелов за коррупцию в России

Сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья заявил, что китайская модель управления с жесткими мерами наказания за коррупцию неприменима в России. В КНР за подобные преступления расстреливают.
— В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно, — передает словам Ильи Медведева «Коммерсантъ».
Он также добавил, что нельзя копировать такую модель из-за различий в культурных и управленческих традициях.
Мэра Рязани Виталия Артемова временно отстранили от должности из-за антикоррупционной проверки. Сами местные жители жаловались на него из-за проблем с ЖКХ. Чем еще известен Артемов и с чем связана проверка, разбиралась «Вечерняя Москва».
Ранее сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение бывшему начальнику одного из подразделений РЖД. Фигуранту инкриминируют получение взятки в размере трех миллионов рублей. Злоумышленника задержали, он не признал вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.