Какой штраф предусмотрен за выжигание сухой растительности, рассказали в Минприроды

Минприроды напоминает, что за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо за непринятие мер по ликвидации палов предусмотрена административная ответственность. Она устанавливается ст. 16.40 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях и составляет от 10 до 30 базовых величин (1 БВ — Br42).