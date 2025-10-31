Соседняя с Беларусью Польша раскрыла аферу в образовании, касающуюся мигрантов

В соседней с Беларусью Польше раскрыли аферу, связанную с образованием, которое получают мигранты, пишет БелТА со ссылкой на польский ресурс Fakt.
Скандальные факты раскрыли в Лодзинской областной прокуратуре, где сейчас ведется расследование махинаций в образовательных структурах. Уже установлено, что почти по всей Польше директора частных школ годами фальсифицировали данные о численности учащихся. На данный момент материалы уголовного дела уже связаны с учреждениями образования в десяти польских воеводствах: Лодзинском, Великопольском, Малопольском, Нижнесилезском, Любушском, Мазовецком, Силезском, Западно-Поморском, Поморском и Подляском. Правоохранители провели задержания директоров частных школ, посредников и даже фотографа. Всего задержаны 13 директоров частных школ в возрасте от 30 до 70 лет, четырнадцатая подозреваемая добровольно пришла в прокуратуру.
— Реальный масштаб мошенничества может достигать 140 миллионов злотых (свыше 38 миллионов долларов в эквиваленте. — Ред.) из госбюджета, — проинформировали в Лодзинской региональной прокуратуре.
Фальсификации заключались в том, что директорами частных школ вносились в данные об учениках ФИО уже умерших, много лет проживающих за границей и даже полностью вымышленных людей. Данные одного и того же мигранта могли дублироваться в записях нескольких школ. А при проверках школы предоставляли друг другу автобусы с якобы «учащимися».
Следователи установили, что руководил всем для получения госсубсидий 52-летний фотограф из Мазовецкого воеводства. Для этого он создал сеть связей, учредил компании через подставные фирмы. Задержанным предъявили в общем 79 обвинений. Вся группа подозреваемых насчитывает 47 человек.
— Жертвами преступления стали органы местного самоуправления, которым предоставлялись ложные данные, на основании которых выплачивались субсидии, — прокомментировал лодзинский прокурор Кшиштоф Копания.
Известно, что преступная схема реализовывалась около шести лет, на протяжении которых преступники безнаказанно тратили государственные средства, выделенные на образование. Расследование продолжается.
