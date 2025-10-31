Соседняя с Беларусью Польша раскрыла аферу в образовании, касающуюся мигрантов

Скандальные факты раскрыли в Лодзинской областной прокуратуре, где сейчас ведется расследование махинаций в образовательных структурах. Уже установлено, что почти по всей Польше директора частных школ годами фальсифицировали данные о численности учащихся. На данный момент материалы уголовного дела уже связаны с учреждениями образования в десяти польских воеводствах: Лодзинском, Великопольском, Малопольском, Нижнесилезском, Любушском, Мазовецком, Силезском, Западно-Поморском, Поморском и Подляском. Правоохранители провели задержания директоров частных школ, посредников и даже фотографа. Всего задержаны 13 директоров частных школ в возрасте от 30 до 70 лет, четырнадцатая подозреваемая добровольно пришла в прокуратуру.