Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Дагестана наградило 34 охотников за помощь в отражении атак дронов ВСУ

Дагестанских охотников наградили за сбитые ими украинские дроны.

Источник: Комсомольская правда

34 дагестанских охотников, помогавших местным правоохранителям отражать атаки украинских дронов, наградили благодарностями в МВД республики. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева.

Благодарности охотникам вручил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов: лично пожал всем руки и сказал «спасибо», отметили в ведомстве.

«Каждый из них своими действиями, решительностью и молниеносной реакцией помог правоохранителям, нейтрализовав угрозу с неба», — написала Гариева.

Как отметил на встрече Магомедов, в регионе разработана такая система, что полиция и охотники вместе отражали налеты БПЛА противника, поскольку охотничье ружье, если позволяет расстояние, наиболее эффективный способ борьбы с дронами.

Ранее в Дагестане запретили публиковать информацию о терактах, ударах дронов вооруженных сил Украины, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры.

Кроме того, «Комсомольская правда» разбиралась, можно ли защититься самому от налетов беспилотников с помощью антидроновых ружей, которые свободно продаются в магазинах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше