МВД Дагестана наградило 34 охотников за помощь в отражении атак дронов ВСУ

34 дагестанских охотников, помогавших местным правоохранителям отражать атаки украинских дронов, наградили благодарностями в МВД республики. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева.
Благодарности охотникам вручил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов: лично пожал всем руки и сказал «спасибо», отметили в ведомстве.
«Каждый из них своими действиями, решительностью и молниеносной реакцией помог правоохранителям, нейтрализовав угрозу с неба», — написала Гариева.
Как отметил на встрече Магомедов, в регионе разработана такая система, что полиция и охотники вместе отражали налеты БПЛА противника, поскольку охотничье ружье, если позволяет расстояние, наиболее эффективный способ борьбы с дронами.
Ранее в Дагестане запретили публиковать информацию о терактах, ударах дронов вооруженных сил Украины, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры.
Кроме того, «Комсомольская правда» разбиралась, можно ли защититься самому от налетов беспилотников с помощью антидроновых ружей, которые свободно продаются в магазинах.