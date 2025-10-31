Ричмонд
В Перми проезд к центру города сковала 1,5-километровая пробка из-за ДТП

Авария случилась рано утром 31 октября.

Источник: Центр безопасности дорожного движения Пермского края

Проезд к центру Перми сковала 1,5-километровая пробка из-за ДТП, сообщают Яндекс. Карты.

Информация о дорожном происшествии появилась утром 31 октября в телеграм-канале «Дорожная обстановка Перми и края». Как рассказал Центр безопасности дорожного движения (ЦБДД) в 8:20 часов утра, ДТП на улице Героев Хасана произошло в районе автобусной остановки «Улица Соловьёва». Из-за аварии движение оказалось затруднено.

К 9:30 часам утра за местом аварии растянулась пробка, длина которой превысила 1,5 километра. Затруднён оказался проезд не только к Комсомольскому проспекту, но и к улице Чернышевского, которая ведёт к площади Карла Маркса. В это же время в ЦБДД рассказали, что движение осложнило ещё одно ДТП, которое случилось на Героев Хасана чуть дальше — в районе остановки «Улица Чкалова».

В сервисе Яндекс. Карты до сих пор установлена отметка о ДТП в районе улицы Соловьёва, а движение окрашено в красный цвет вплоть до остановки «Технологический институт».