В Перми проезд к центру города сковала 1,5-километровая пробка из-за ДТП

К 9:30 часам утра за местом аварии растянулась пробка, длина которой превысила 1,5 километра. Затруднён оказался проезд не только к Комсомольскому проспекту, но и к улице Чернышевского, которая ведёт к площади Карла Маркса. В это же время в ЦБДД рассказали, что движение осложнило ещё одно ДТП, которое случилось на Героев Хасана чуть дальше — в районе остановки «Улица Чкалова».