Выяснилось, что всех пострадавших от отравления в Бурятии выписал из больницы

22 октября текущего года суд приостановил работу компании на 90 дней — до 20 января 2026 года. Проверка выявила антисанитарию, отсутствие горячей воды, водоотведения и нарушения санитарных норм в помещениях. Кроме того, предприятие не смогло подтвердить сроки годности своей продукции.