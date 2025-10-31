Выяснилось, что всех пострадавших от отравления в Бурятии выписал из больницы

Из инфекционной больницы в Бурятии выписали последнего пациента после массового отравления готовой едой, сообщили в региональном минздраве.
Всего после вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ были госпитализированы 82 человека, включая 92 ребёнка из 165 пострадавших. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошёл 19 октября 2025 года. Следователи возбудили уголовное дело о сбыте небезопасной продукции и задержали заведующую производством цеха компании «Восток», которой предъявлено обвинение.
22 октября текущего года суд приостановил работу компании на 90 дней — до 20 января 2026 года. Проверка выявила антисанитарию, отсутствие горячей воды, водоотведения и нарушения санитарных норм в помещениях. Кроме того, предприятие не смогло подтвердить сроки годности своей продукции.
