Врач Чайковская рассказала, какие продукты помогут предотвратить инфаркт

Кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская рассказала, что акцент в рационе на овощах и бобовых поможет снизить вероятность развития инфаркта. По ее словам, лучшая стратегия в питании включает отказ от вредных продуктов и следование принципам средиземноморской диеты.
— Первое — это отказ от ультрапереработанной еды, трансжиров, газированных напитков с сахаром или сахарозаменителями. Второе — сокращение потребления сахара, соли, промышленных субпродуктов и колбас, алкоголя, белого хлеба, — рассказала Чайковская.
Она отметила, что в неделю нужно есть две порции жирной северной рыбы. Также важно умеренное потребление орехов, семян и ферментированных молочных продуктов, передает News.ru.
Британский ученый, профессор микробиологии и безопасности пищевых продуктов Крис Эллиотт считает, что бекон и ветчину необходимо запретить. По его мнению, эти продукты повышают риск развития рака.
До этого диетолог и нутрициолог Роман Пристанский сообщил, что все орехи имеют разный набор полезных веществ, являющихся источником жиров, полинасыщенных жирных кислот и белка.