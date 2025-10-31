Ричмонд
Врач Чайковская рассказала, какие продукты помогут предотвратить инфаркт

— Первое — это отказ от ультрапереработанной еды, трансжиров, газированных напитков с сахаром или сахарозаменителями. Второе — сокращение потребления сахара, соли, промышленных субпродуктов и колбас, алкоголя, белого хлеба, — рассказала Чайковская.

Она отметила, что в неделю нужно есть две порции жирной северной рыбы. Также важно умеренное потребление орехов, семян и ферментированных молочных продуктов, передает News.ru.

Британский ученый, профессор микробиологии и безопасности пищевых продуктов Крис Эллиотт считает, что бекон и ветчину необходимо запретить. По его мнению, эти продукты повышают риск развития рака.

До этого диетолог и нутрициолог Роман Пристанский сообщил, что все орехи имеют разный набор полезных веществ, являющихся источником жиров, полинасыщенных жирных кислот и белка.