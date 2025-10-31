Врач Чайковская рассказала, какие продукты помогут предотвратить инфаркт

Кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская рассказала, что акцент в рационе на овощах и бобовых поможет снизить вероятность развития инфаркта. По ее словам, лучшая стратегия в питании включает отказ от вредных продуктов и следование принципам средиземноморской диеты.