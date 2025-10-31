В Ростове-на-Дону парки планируют оборудовать теплицами

В Ростове-на-Дону начнут создавать теплицы в городских парках, чтобы цветы и растения появлялись вовремя и независимо от погодных условий. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
— В парке имени Островского уже установлены несколько теплиц, которые полностью обеспечивают парк цветами. Это успешная практика, и я поручил начальнику Управления культуры Елене Жихарцевой подготовить предложения по оборудованию теплицами других парков Ростова, — отметил Александр Скрябин.
Сейчас в городе 15 парков культуры и отдыха, десятки скверов и рощ. По словам главы администрации, в них нет единой системы ухода, и пришло время сделать благоустройство парковых зон более последовательным.
Власти также планируют сотрудничать с ботаническим садом ЮФУ, чтобы контролировать качество посадочного материала и не допускать завоза зараженных деревьев. Скрябин подчеркнул, что итогом этой работы станет «системное улучшение зеленого каркаса города». Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростовской области будут судить мужчину, угрожавшего убийством людям в машине.