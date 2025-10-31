5 ноября покажется самая большая Луна в 2025 году

В ночь с 17 на 18 ноября своего пика достигнет метеорный поток Леониды. По прогнозу учёных, в этом году в час будет падать примерно 15 звёзд. Явление будет хорошо заметно практически из любой точки нашей планеты. Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом.