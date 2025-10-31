5 ноября покажется самая большая Луна в 2025 году

5 ноября земляне смогут наблюдать самую большую полную Луну, астрономы называют такое явление Суперлуние. Спутник Земли в этот день подойдёт на минимальные 356 832 км, рассказали в Московском планетарии.
«Фаза полнолуния произойдёт в 16:20 (мск), а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 1:30 (мск)», — уточнили специалисты.
В ночь с 17 на 18 ноября своего пика достигнет метеорный поток Леониды. По прогнозу учёных, в этом году в час будет падать примерно 15 звёзд. Явление будет хорошо заметно практически из любой точки нашей планеты. Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом.
Скорость метеоров достигает 71 км/сек, чтобы успешно наблюдать падающие звёзды крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.
В Калининградской области пока ещё не поздно увидеть «лимонную» комету, которая доступна взору невооружённого глаза.