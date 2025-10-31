Боец Андрей Хамнаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Боец Андрей Хамнаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Он родился 17 августа 1988 года в поселке Усть-Ордынский. Андрей учился в Байкальском государственном университете экономики и права. Как рассказал мэр района Геннадий Осодоев, в 2016 году, после знакомства с будущей женой Александрой Тархановой, он переехал в город Мирный.