Боец Андрей Хамнаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Боец Андрей Хамнаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Он родился 17 августа 1988 года в поселке Усть-Ордынский. Андрей учился в Байкальском государственном университете экономики и права. Как рассказал мэр района Геннадий Осодоев, в 2016 году, после знакомства с будущей женой Александрой Тархановой, он переехал в город Мирный.
Андрей Хамнаев с честью выполнил свой долг перед Родиной. Решение служить Отчизне было для него осознанным. В марте 2025 года он отправился в зону СВО.
— Андрей в наших воспоминаниях останется добрым, веселым, отзывчивым человеком и умным. У него было много друзей. Со слов сослуживцев, он проявил себя храбрым и отважным бойцом, — сказал глава Эхирит-Булагатского района.
Рядовой, наводчик мотострелкового отделения, известный под позывным «Хома», проявил мужество в бою. Он погиб 4 мая 2025 года, незадолго до Дня Победы.
У Андрея осталась супруга Александра и пятилетняя дочка Ева. Они и другие близкие простятся со своим героем 1 ноября с 11:00 до 12:00.