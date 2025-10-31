Дни национального кино пройдут в Свердловской области с 5 по 8 ноября

Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной национальной культуре. Так, 5 ноября — День культуры Республики Татарстан, 6 ноября — День культуры Республики Башкортостан, 7 ноября участники фестиваля смогут погрузиться в атмосферу грузинского гостеприимства, а 8 ноября — День культуры Республики Беларусь.