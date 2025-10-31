Ричмонд
Модная у зумеров «картофельная» кровать превратит вашу спину в руины — ортопед объяснил, почему

В Сети завирусился новый тренд зумеров под названием «картофельная» кровать, который превращает спальное место в скомканную лежанку. Для этого берут простыню на резинке, плотно набивают мягкими предметами вроде подушек, пледов или мягких игрушек. Молодёжь утверждает, что спать в такой кровати лучше, чем в обычной. Но новая мода может нанести серьёзный урон позвоночнику. Об основных рисках рассказал Life.ru врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач высшей категории Виталий Скакун.

Источник: Life.ru

Неправильная позиция таза и поясницы.

«Растянувшись» многие теряют физиологический лордоз поясницы, поясничный отдел «уплощается». Это увеличивает нагрузку на межпозвонковые диски и фасеточные суставы.

Длительная статическая нагрузка.

Долгое пребывание в такой кровати приводит к расслаблению мышц-стабилизаторов, опора на связочный аппарат уменьшается — риск обострения хронических болей и перераспределения нагрузки.

Виталий Скакун.

Врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач высшей категории.

Неподдержанная шейка.

Голова может лежать под неудобным углом (смартфон в руках), что даёт хроническое натяжение шеи и «утренние» боли, головные боли от перегрузки шейного отдела.

Риск для людей с предшествующими проблемами.

Если у человека есть проблемы с позвоночником: грыжа диска, нестабильность, остеохондроз или недавно была операция — такие позы могут спровоцировать обострение.

Иллюзия «восстановления».

Некоторые думают, что «лежу — значит лечусь». Неверно: восстановление требует контроля осанки, укрепления мышц и правильной разгрузки, а не лежания в странной позе по 3 часа.

Кому особенно не стоит поддаваться тренду.

люди с хронической болью в спине или шее;после недавних операций на позвоночнике;с острыми неврологическими симптомами (онемение, слабость в ногах/руках).

Что делать вместо «лежания-картошки».

короткие периоды отдыха в ней — да, но не больше 10−15 минут и с поддержкой: подушка под поясницу, шея в нейтральном положении;включать простые упражнения для активации корпуса (раз в 30−60 минут встать, походить, сделать наклоны/скручивания по показаниям);если нравится эстетика — используйте позу «с опорой»: валик под поясницу, колени согнуты, голова на удобной подушке;при боли — не экспериментируйте, обратитесь к специалисту.

Ранее ортопед предупредил женщин о коварной расплате за ношение каблуков. Специалист предупредил, что классический эталон красоты приводит к неестественному изменению осанки: таз наклоняется вперёд, возникает характерный изгиб в пояснице, что увеличивает нагрузку на поясницу и провоцирует развитие остеохондроза, грыж и протрузий.

