Модная у зумеров «картофельная» кровать превратит вашу спину в руины — ортопед объяснил, почему

В Сети завирусился новый тренд зумеров под названием «картофельная» кровать, который превращает спальное место в скомканную лежанку. Для этого берут простыню на резинке, плотно набивают мягкими предметами вроде подушек, пледов или мягких игрушек. Молодёжь утверждает, что спать в такой кровати лучше, чем в обычной. Но новая мода может нанести серьёзный урон позвоночнику. Об основных рисках рассказал Life.ru врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач высшей категории Виталий Скакун.