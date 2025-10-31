Модная у зумеров «картофельная» кровать превратит вашу спину в руины — ортопед объяснил, почему

Неправильная позиция таза и поясницы.
«Растянувшись» многие теряют физиологический лордоз поясницы, поясничный отдел «уплощается». Это увеличивает нагрузку на межпозвонковые диски и фасеточные суставы.
Длительная статическая нагрузка.
Долгое пребывание в такой кровати приводит к расслаблению мышц-стабилизаторов, опора на связочный аппарат уменьшается — риск обострения хронических болей и перераспределения нагрузки.
Виталий Скакун.
Врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач высшей категории.
Неподдержанная шейка.
Голова может лежать под неудобным углом (смартфон в руках), что даёт хроническое натяжение шеи и «утренние» боли, головные боли от перегрузки шейного отдела.
Риск для людей с предшествующими проблемами.
Если у человека есть проблемы с позвоночником: грыжа диска, нестабильность, остеохондроз или недавно была операция — такие позы могут спровоцировать обострение.
Иллюзия «восстановления».
Некоторые думают, что «лежу — значит лечусь». Неверно: восстановление требует контроля осанки, укрепления мышц и правильной разгрузки, а не лежания в странной позе по 3 часа.
Кому особенно не стоит поддаваться тренду.
люди с хронической болью в спине или шее;после недавних операций на позвоночнике;с острыми неврологическими симптомами (онемение, слабость в ногах/руках).
Что делать вместо «лежания-картошки».
короткие периоды отдыха в ней — да, но не больше 10−15 минут и с поддержкой: подушка под поясницу, шея в нейтральном положении;включать простые упражнения для активации корпуса (раз в 30−60 минут встать, походить, сделать наклоны/скручивания по показаниям);если нравится эстетика — используйте позу «с опорой»: валик под поясницу, колени согнуты, голова на удобной подушке;при боли — не экспериментируйте, обратитесь к специалисту.
