В Екатеринбурге мошенники придумали новую схему обмана

«Они звонят предпринимателям, представляются сотрудниками надзорного органа и под предлогом предстоящей проверки предлагают купить “уголок потребителя”, журналы и сертификаты», — пишет ведомство. Роспотребнадзор подчеркнул, что ни управление, ни «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» не занимаются продажей «уголков потребителей» и не оказывают услуги по юридическому сопровождению предпринимательской деятельности.