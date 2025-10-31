Афиша на 2, 3, 4 ноября. Куда пойти в выходные дни в Перми?

2 ноября
Арт-пространство «Другие круги»
11.00−19.00 | Выставка «Период — Азия» художника Надежды Лесной | 6+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Персональная фотовыставка Елены Щербаковой Ангальт | 0+
12.00−19.30 | Выставка «Когда деревья были большими» | 0+
12.00−19.30 | Выставка «Узнай и раскрась!» | 12+
12.00−19.30 | выставка «Скульптурные диалоги» | 16+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00
Выставка комиксов | 12+
«Дикая природа Прикамья». Фотовыставка | 12+
Галерея Vekarta
11.00−20.00 | Выставка репродукций картин «Ван Гог. Тайны гения и безумца» | 16+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Выставка Анастасии Поповой «Планета Лалала» | 0+
ДК железнодорожников
17:00 | Молодёжный театр «ТеМа». Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» | 0+
18.00 | Спектакль «Шанс стать миллионером». Гастроли Екатеринбургского малого драматического театра «Театрон» | 16+
ДК им. Солдатова
19.00 | Отель «Филадельфия» | 12+
Дом актёра
19.00 | Пришёл мужчина к женщине | 16+
Дом Мешкова
18.00−22.00 | Ночь искусств | 6+
Дом-музей Славянова
14.00−20.00 | Ночь искусств | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 |
«Романовы» | 12+
«Три века истории Перми» | 6+
«Спасти и вернуть» | 12+
«Война на высоте» | 12+
«Свидетели Победы» | 6+
«Конструкторы Победы» | 12+
Выставка к 95-летию ПГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова | 12+
«Молотов. Здоровый дух» | 12+
11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5| 12+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»
11.00 | История парфюмерии в СССР | 12+
Музей пермских древностей
16.00−23.00 | Ночь искусств | 0+
Музей подпольной типографии
15.00−22.00 | Ночь искусств | 12+
Музей сладостей «Конфектория»
18.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Выставка «Правила шва» | 6+
Музей-диорама
18.00−22.00 | Ночь искусств | 12+
ПДНТ «Губерния»
11.00, 14.00 | Кленовая история. Сказка | 0+
Планетарий
10.30 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
15.00 | Премьера! Планеты Солнечной системы | 6+
17.30 | Туманности | 12+
19.00 | Воздушные призраки | 12+
Ресторан «Кама»
19.00 | Женский StandUp | 18+
Театр «Белая Овца», театральный зал в ТРЦ «Планета»
19.00 | Спектакль «Панночка» | 12+
Театр «Данилин»
11.00 | Театр КУСТОДЕС. Интерактивный спектакль «Чудеса подводного мира» и мастер-класс | 0+
15.00 | Час чудес | 0+
18.00 | «Колода карт и чашка кофе» вечер микромагии | 12+
Театр кукол
11.00 | Муравьишка идёт домой | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Риголетто. Концертное исполнение оперы | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Психологическая монодрама «Тщеславие» | 16+
Театр юного зрителя
12.00, 16.00 | Капризка ® | 6+
15.00 | Собака, которая была кошкой | Малая сцена театра | 6+
Театр-Театр
10.00 | Театр на ладошке. Осень | Театр-Тятрик | 0+
11.00, 11.05 | Экскурсия Театр-Театр | 6+
11.00, 13.00, 17.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
14.00, 18.00 | Восемь женщин | Большая сцена | 16+
19.00 | Моё! | Театр-Тятрик | 6+
УДС «Молот»
19.00 | Уникальное шоу LAB с Антоном Беляевым | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Персональная выставка Константина Масленникова «Тёмные пятна» | 16+
12.00−18.00 | Выставка «Соавтор эпохи: художник-иллюстратор Олег Коровин» | 16+
Центральная детская библиотека
10.00−18.00 | Выставка «Мир на тарелочке» | 0+
10.00−18.00 | Выставка «Краски осени» | 0+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Ночь искусств 12.
Цирк
13.00, 17.00 | Цирк на воде «Царство фонтанов» | 0+
Частная филармония «Триумф»
15.00 | Арт-лекторий. Польское кино: от прошлого к будущему. Лекция Дениса Вирена | 12+
19.00 | Киноклуб «Кино, вино и домино»: Двойная жизнь Вероники, 1991 | 18+
3 ноября.
Арт-пространство «Другие круги»
11.00−19.00 | Выставка «Период — Азия» художника Надежды Лесной | 6+
Арт-резиденция
16.00−21.00 | Ночь искусств | 0+
12.00−19.30 | Персональная фотовыставка Елены Щербаковой Ангальт | 0+
12.00−21.00 | Выставка «Когда деревья были большими» | 0+
12.00−21.00 | Выставка «Узнай и раскрась!» | 12+
12.00−21.00 | Выставка «Скульптурные диалоги» | 16+
Библиотека им. Горького
17.00−21.00 | Ночь искусств | 12+
Большой зал филармонии
19.00 | Я люблю тебя, жизнь! К 80-летию Победы | 6+
Галерея Vekarta
11.00−20.00 | Выставка репродукций картин «Ван Гог. Тайны гения и безумца» | 16+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Выставка Анастасии Поповой «Планета Лалала» | 0+
ДК железнодорожников
19.00 | Альберт Макаров | 18+
ДК им. Солдатова
19.00 | Мюзикл «Призрак оперы» | 12+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка к 135-летию краеведческого музея | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Выставка графических работ Татьяны Николаевой, посвящённая 60-летию художницы, «Близкое, родное» | 0+
11.00−17.00 | Выставка работ Олега Черткова «Путешествие» | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 |
«Романовы» | 12+
«Три века истории Перми» | 6+
«Спасти и вернуть» | 12+
«Война на высоте» | 12+
«Свидетели Победы» | 6+
«Конструкторы Победы» | 12+
Выставка к 95-летию ПГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова | 12+
«Молотов. Здоровый дух» | 12+
11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5| 12+
16.00 | Концерт военного духового оркестра войсковой части № 3426 | 6+
17.00 | «Тайны речного вокзала», квест | 12+
17.00 | «Кораблики», мастер-класс в семейной творческой мастерской | 6+
18.00 | Специальная экскурсия «Погружение» по выставке «Спасти и вернуть» | 12+
18.00 | Аудиоспектакль «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» в экспозиции одноимённой выставки | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей современного искусства PERMM
16.00−00.00 | Ночь искусств | 12+
Органный концертный зал
15.00 | XX Международный фестиваль органной музыки. Пермские звёздочки | 6+
Планетарий
10.30 | Главное чудо Вселенной | 6+
12.00 | Детям о планетах | 6+
15.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+
17.30 | Закат эпохи динозавров | 6+
19.00 | Сверхмассивные чёрные дыры. Открывая невидимое | 12+
Театр «Белая Овца», театральный зал в ТРЦ «Планета»
15.00 | Спектакль «Поющий поросёнок»6+
19.00 | Спектакль «Царь-рыба» | 12+
Театр «Данилин»
15.00 | Фокус-покус. Детское иллюзионное шоу | 6+
Театр юного зрителя
15.00 | Собака, которая была кошкой | Малая сцена театра | 6+
12.00, 16.00 | Новая история страны Оз | 6+
Театр-Театр
11.00, 11.05 | Экскурсия Театр-Театр | 6+
11.00, 13.00 | Театр на ладошке. Осень | Театр-Тятрик | 0+
14.00, 18.00 | Винил | Большая сцена | 12+
17.00, 20.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
18.30 | Моё! | Театр-Тятрик | 6+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Персональная выставка Константина Масленникова «Тёмные пятна» | 16+
11.00−17.00 | Выставка «Соавтор эпохи: художник-иллюстратор Олег Коровин» | 16+
Центральный выставочный зал
13.00−19.00 | Ночь искусств | 12+
Цирк
13.00, 17.00 | Цирк на воде «Царство фонтанов» | 0+
4 ноября.
Арт-пространство «Другие круги»
11.00−19.00 | Выставка «Период — Азия» художника Надежды Лесной | 6+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Персональная фотовыставка Елены Щербаковой Ангальт | 0+
12.00−19.30 | Выставка «Когда деревья были большими» | 0+
12.00−19.30 | Выставка «Узнай и раскрась!» | 12+
12.00−19.30 | Выставка «Скульптурные диалоги» | 16+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Выставка «Сказочные истории Станислава Ковалева» | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 |
Выставка комиксов | 12+
Выставка к 160-летию Дмитрия Прянишникова | 16+
«Дикая природа Прикамья»: фотовыставка | 12+
Галерея Vekarta
11.00−20.00 | Выставка репродукций картин «Ван Гог. Тайны гения и безумца» | 16+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Выставка Анастасии Поповой «Планета Лалала» | 0+
ДК «Искра»
14.00 | Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства | 6+
ДК им. Гагарина
19.00 | Людовико Эйнауди: саундтреки в сиянии тысячи свечей 2.0 | 6+
Дом актёра
19.00 | Станционный смотритель | 12+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка к 135-летию краеведческого музея | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Выставка графических работ Татьяны Николаевой, посвящённая 60-летию художницы, «Близкое, родное» | 0+
11.00−17.00 | Выставка работ Олега Черткова «Путешествие» | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 |
«Романовы» | 12+
«Три века истории Перми» | 6+
«Спасти и вернуть» | 12+
«Война на высоте» | 12+
«Свидетели Победы» | 6+
«Конструкторы Победы» | 12+
Выставка к 95-летию ПГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова | 12+
«Молотов. Здоровый дух» | 12+
11.00−19.00 | «Вся судьба моя живая». Жизнь и творчество В. Т. Шаламова в Верхнекамье | 12+
11.00−19.00 | "Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5| 12+
Музей сладостей «Конфектория»
11.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Органный концертный зал
19.00 | XX Международный фестиваль органной музыки. Хоомей — рок для органа | 6+
Планетарий
10.30 | Почемучкин сон | 6+
12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
15.00 | Премьера! Обитаемая Луна | 6+
17.30 | Премьера! Разноцветная Вселенная | 12+
Театр «Белая Овца», театральный зал в ТРЦ «Планета»
16.00 | Спектакль «Клочки по закоулочкам» | 6+
Театр «Данилин»
14.00 | Экскурсия в музей магии | 0+
Театр кукол
19.00 | Муравьишка идёт домой | 0+
Театр-Театр
10.00 | Театр на ладошке. Осень | Театр-Тятрик | 0+
11.00, 11.05 | Экскурсия Театр-Театр | 6+
13.00, 16.00, 19.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
14.00, 19.00 | Капитанская дочка | Большая сцена | 12+
17.30 | Моё! | Театр-Тятрик | 6+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Персональная выставка Константина Масленникова «Тёмные пятна» | 16+
11.00−17.00 | Выставка «Соавтор эпохи: художник-иллюстратор Олег Коровин» | 16+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка «Одревлённости» | 6+
Цирк
13.00, 17.00 | Цирк на воде «Царство фонтанов» | 0+