Жители Башкирии смогут увидеть «Бобровую Луну»

Луна максимально приблизится к Земле, что позволит увидеть небесное тело особенно крупным и ярким. «Бобровая Луна» — это традиционное название ноябрьского полнолуния, которое в этом году совпадает с суперлунием. Как отмечает уфимский городской планетарий, с 1 по 5 ноября Луна (растущая) будет видна вечером и ночью. В полнолуние 5 ноября (в 18.19 по уфимскому времени) Луна видна всю ночь. Заходит утром 6 ноября на северо-западе в 10.00.