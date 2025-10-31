Жители Башкирии смогут увидеть «Бобровую Луну»

Луна максимально приблизится к Земле, что позволит увидеть небесное тело особенно крупным и ярким. «Бобровая Луна» — это традиционное название ноябрьского полнолуния, которое в этом году совпадает с суперлунием. Как отмечает уфимский городской планетарий, с 1 по 5 ноября Луна (растущая) будет видна вечером и ночью. В полнолуние 5 ноября (в 18.19 по уфимскому времени) Луна видна всю ночь. Заходит утром 6 ноября на северо-западе в 10.00.
Отмечается, что происхождение названия «Бобровая Луна» связано с периодом активной подготовки бобров к зиме. В ноябре животные активно строят плотины и запасаются едой, что символизирует предзимнюю активность и подготовку к холодам. Между тем в разных культурах ноябрьское полнолуние имеет свои названия: китайцы называют его Белой луной, а кельты — Темной.
Редкое зрелище будет видно невооружённым глазом практически по всей России.