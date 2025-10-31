Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нацпарке «Таганай» под Златоустом вырос урожай деликатесных лисичек. Фото

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выросли особые лисички, которые в Западной Европе считаются деликатесом. Как сообщили в пресс-службе учреждения, родственники лисичек обладают неповторимым вкусом.

Осенью на Таганае созрел урожай разнообразных грибов.

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выросли особые лисички, которые в Западной Европе считаются деликатесом. Как сообщили в пресс-службе учреждения, родственники лисичек обладают неповторимым вкусом.

«Кантарелл трубковидный является родственником лисички обыкновенной. В Западной Европе он считается деликатесом», — пояснили сотрудники нацпарка на своих электронных ресурсах.

На Таганае отметили, что многие грибники часто проходят мимо этого позднеосеннего гриба. Он также известен как лопастник трубчатый.

На почвенной подстилке и гнилой древесине сейчас можно обнаружить ярко-желтые биспореллы лимонные, напоминающие сросшиеся блюдца размером со спичечную головку. Наряду с ними встречаются и пушистые ризохеты нитчатые со щупальцами. Эти грибы настолько малы, что не каждый посетитель леса способен их заметить, в отличие от более заметной позднеосенней лисички трубчатой, которая еще зовется лопастником трубчатым.

Лопастник трубчатый является родственником лисички Биспореллы лимонные напоминают сросшиеся блюдца Ризохеты нитчатые протянули щупальца по старой древесине.