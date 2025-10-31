В нацпарке «Таганай» под Златоустом вырос урожай деликатесных лисичек. Фото

На почвенной подстилке и гнилой древесине сейчас можно обнаружить ярко-желтые биспореллы лимонные, напоминающие сросшиеся блюдца размером со спичечную головку. Наряду с ними встречаются и пушистые ризохеты нитчатые со щупальцами. Эти грибы настолько малы, что не каждый посетитель леса способен их заметить, в отличие от более заметной позднеосенней лисички трубчатой, которая еще зовется лопастником трубчатым.