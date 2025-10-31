Лисенок с «пирсингом» в виде блесны пришел к пермским рыбакам. Видео

Пользователи соцсети отметили в комментариях, что животное не впервые приходит к людям. Лисенка уже видели на берегу в районе ул. 1905 года. Рыбак Андрей Мокин рассказал, что лисенок приходил и к ним. «Жена всю тюльку ему скормила», — поделился он. Другие рыбаки предположили, что зверь приходит, чтобы ему помогли, но люди опасаются спасать дикого лисенка «голыми руками».