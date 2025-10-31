Ричмонд
Лисенок с «пирсингом» в виде блесны пришел к пермским рыбакам. Видео

К рыбаку из Перми на берег пришел лисенок, у которого во рту застрял рыболовный крючок с блесной. Пермяк Александр Слащев снял дикое животное на видео и опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Лисенок не испугался людей и подошел близко к рыбакам.

«С блесной! Ух ты, мать. Какая красивая. С пирсингом», — говорит рыбак на видео. В момент съемки он подходит к лисенку достаточно близко, но зверь не убегает и просто сидит.

Пользователи соцсети отметили в комментариях, что животное не впервые приходит к людям. Лисенка уже видели на берегу в районе ул. 1905 года. Рыбак Андрей Мокин рассказал, что лисенок приходил и к ним. «Жена всю тюльку ему скормила», — поделился он. Другие рыбаки предположили, что зверь приходит, чтобы ему помогли, но люди опасаются спасать дикого лисенка «голыми руками».