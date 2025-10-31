Стоматолог Прокопенко перечислил продукты для укрепления зубов

Питание напрямую влияет на состояние эмали, а некоторые продукты способны даже восстановить ее прочность. Об этом рассказал стоматолог Евгений Прокопенко.
— Молочные продукты — главный источник кальция и фосфора (…) Кроме того, твердые сыры нейтрализуют кислоту во рту и создают щелочную среду, благоприятную для зубов, — сказал Прокопенко.
По его словам, для здоровья зубов также следует есть зеленые овощи и орехи. Также эмаль укрепляет белковая пища — рыба, яйца и бобовые насыщают организм белком и минералами, передает Life.ru.
Кардиолог Мария Чайковская рассказала, что акцент в рационе на овощах и бобовых также поможет снизить вероятность развития инфаркта. По ее словам, в неделю нужно есть две порции жирной северной рыбы.
Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что продукты, богатые флаванолами — веществами, содержащимися в чае, какао, яблоках и ягодах — способны эффективно защищать сосуды от негативных последствий сидячего образа жизни.
До этого диетолог и нутрициолог Роман Пристанский сообщил, что все орехи имеют разный набор полезных веществ, являющихся источником жиров, полинасыщенных жирных кислот и белка.