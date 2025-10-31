За ночь над регионами России было уничтожено 130 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
Так, над Курской областью был сбит 31 дрон ВСУ, над Воронежской — 21, над Белгородской — 14, а над Брянской — 10.
По девять беспилотников уничтожено над Орловской, Тамбовской и Тульской областями. Над Липецкой и Ярославской областями сбито по шесть БПЛА. Пять беспилотников уничтожено над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью, три — над Калужской областью, два — над Рязанской областью и один — над территорией Московского региона.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что БПЛА ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в регионе.
Глава Орловской области Андрей Клычков также отмечал, что в Орле обломки беспилотника упали на территории теплоэлектроцентрали.