За ночь над регионами России было уничтожено 130 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ сообщило о 130 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь над российской территорией.

Источник: Аргументы и факты

За прошедшую ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Так, над Курской областью был сбит 31 дрон ВСУ, над Воронежской — 21, над Белгородской — 14, а над Брянской — 10.

По девять беспилотников уничтожено над Орловской, Тамбовской и Тульской областями. Над Липецкой и Ярославской областями сбито по шесть БПЛА. Пять беспилотников уничтожено над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью, три — над Калужской областью, два — над Рязанской областью и один — над территорией Московского региона.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что БПЛА ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в регионе.

Глава Орловской области Андрей Клычков также отмечал, что в Орле обломки беспилотника упали на территории теплоэлектроцентрали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше