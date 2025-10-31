Мошенники обманывают россиян под предлогом выплат ко Дню народного единства

Специалисты Angara Security рекомендуют проверять информацию о выплатах через официальные источники и помнить, что государство никогда не запрашивает коды из СМС, реквизиты банковских карт или пароли. Кроме того, никогда не просят сообщать такие данные и сотрудники госорганов и соцслужб. Также не стоит переходить по сомнительным ссылкам из неожиданных сообщений, даже если они сулят финансовую выгоду.