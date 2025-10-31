Неприлично отгонявший комаров на пляже в Гомеле пенсионер пойдет под суд

В Гомеле фигурантом уголовного дела стал пенсионер, неприлично отгонявший комаров на пляже, сообщает belkagomel.by.
Инцидент произошел в сентябре на городском озере в районе улицы Свиридова. На пляже 66-летний мужчина разделся до нижнего белья, а потом спустил и трусы. Милицию вызвали отдыхающие, так как на их замечания и просьбу вести себя прилично фигурант не отреагировал.
Прибывшим по вызову милиционерам гомельчанин сказал, что отгонял комаров.
Пенсионера будут судить за хулиганство. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Тем временем МЧС предупредило белорусов о непогоде, рисках падения деревьев и обрыва ЛЭП. «Ветер с порывами до 20 м/с во многих районах».