В России могут отказаться от сбора персональных данных: в РКН рассказали, что придет на смену

В России необходимо пересмотреть принципы работы с согласиями на обработку персональных данных граждан и ввести вместо них отраслевые стандарты сбора информации. Об этом, общаясь с журналистами, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
По его словам, действующий до сих пор механизм был эффективен во времена появления закона об обработке персональных данных.
«И сегодня мало кто помнит, где какие согласия давал. А главное, если у нас с вами возникнут какие-то сомнения по поводу того, насколько эти согласия мы правомерно дали или у нас правомерно взяли, обычным гражданам это крайне сложно отыграть назад», — заявил Липов.
Сейчас, уверен чиновник, нужно отходить от управления каждым конкретным согласием, к отраслевому и разрабатывать для каждой отрасли свои типы согласий: в туризме — одни, в образовании — другие.
«И дальше в рамках этих отраслевых перечней действовать без согласий. Но не взваливать на плечи гражданина непомерный груз по оценке того, нужны эти персональные данные или не нужны эти персональные данные. Тогда и меньше персональных данных будет скапливаться там, где не надо», — сообщил Андрей Липов, что это, ко всему прочему, позволит избежать и лишних утечек данных.
Ранее Липов рассказал, что с начала 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 103 факта несанкционированного распространения данных, что значительно меньше показателей прошлого периода.
В конце мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что в России вступил в силу закон, усиливающий административную ответственность за нарушения в сфере обработки персональных данных.