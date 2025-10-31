В России могут отказаться от сбора персональных данных: в РКН рассказали, что придет на смену

«И дальше в рамках этих отраслевых перечней действовать без согласий. Но не взваливать на плечи гражданина непомерный груз по оценке того, нужны эти персональные данные или не нужны эти персональные данные. Тогда и меньше персональных данных будет скапливаться там, где не надо», — сообщил Андрей Липов, что это, ко всему прочему, позволит избежать и лишних утечек данных.