МВД рассказало, как изменилась одна из популярных у мошенников схем

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мошенники для обмана граждан по схеме «проголосуй за мою дочь в конкурсе» строят многоэтапную подделку с клоном аккаунта вместо одной просьбы о переходе по ссылке, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Традиционная схема “проголосуй за мою дочь в конкурсе” эволюционирует. Вместо одной наивной просьбы мошенники теперь строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени “группу поддержки”, пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
В ведомстве отметили, что только после создания видимости доверия в группу приглашают реальных пользователей, запретив им писать сообщения. Цель мошенников остается прежней: заставить перейти по опасной ссылке.
Как рассказали в управлении, механика обмана строится на социальном подтверждении и снижении бдительности, после чего жертва переходит по фишинговой или вредоносной ссылке.
«Итог: компрометация аккаунта, кража данных или загрузка вредоносного ПО», — заключили в ведомстве.