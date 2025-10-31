МВД рассказало, как изменилась одна из популярных у мошенников схем

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мошенники для обмана граждан по схеме «проголосуй за мою дочь в конкурсе» строят многоэтапную подделку с клоном аккаунта вместо одной просьбы о переходе по ссылке, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.