В Омске откроют магазин «Твоя полка» для ремесленников

Уже завтра, 1 ноября, в Омске заработает торговая точка, которая даст возможность владельцам онлайн-магазинов, мастерам и коллекционерам продавать свою продукцию без наценки. Все заботы о реализации товаров возьмет на себя новый объект, а авторы полностью сосредоточатся на создании продукции.
Для размещения изделий потребуется только привезти их на место — по адресу улица Ленина, дом № 19. Там нужно будет выбрать подходящую полку и установить цену. Торговая точка станет частью федеральной сети, которая работает функционирует с 2014 года и объединяет 37 магазинов по всей России. На сегодняшний день в них представлены товары более пяти тысяч продавцов.
