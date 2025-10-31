Ричмонд
В Омске откроют магазин «Твоя полка» для ремесленников

Мастера смогут арендовать в центре города полки для продажи своих изделий.

Источник: Комсомольская правда

Уже завтра, 1 ноября, в Омске заработает торговая точка, которая даст возможность владельцам онлайн-магазинов, мастерам и коллекционерам продавать свою продукцию без наценки. Все заботы о реализации товаров возьмет на себя новый объект, а авторы полностью сосредоточатся на создании продукции.

Для размещения изделий потребуется только привезти их на место — по адресу улица Ленина, дом № 19. Там нужно будет выбрать подходящую полку и установить цену. Торговая точка станет частью федеральной сети, которая работает функционирует с 2014 года и объединяет 37 магазинов по всей России. На сегодняшний день в них представлены товары более пяти тысяч продавцов.

