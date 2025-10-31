Бизнесмены Узбекистана и Сербии готовят новые совместные проекты

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В рамках официального визита президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан в Ташкенте состоялся Узбекско-сербский бизнес-форум и выставка, объединившие представителей государственных структур и более 100 предпринимателей из обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.
В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Жамшид Ходжаев и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения практических шагов по укреплению экономического партнерства и запуску совместных проектов.
Стороны отметили устойчивый рост взаимного товарооборота, который за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 2,5%, а также активизацию инвестиционного взаимодействия. В Узбекистане успешно работают 9 предприятий с участием сербских инвесторов.
На выставке, прошедшей в рамках форума, было представлено более 50 компаний Узбекистана, охватывающих фармацевтику, химию, горнодобычу, строительство, сельское хозяйство, автомобилестроение, текстильную и кожевенную промышленность.
Форум завершился серией B2B и G2B встреч, в ходе которых достигнуты договоренности о запуске новых совместных инициатив.