Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмены Узбекистана и Сербии готовят новые совместные проекты

В Ташкенте состоялся форум, ставший ключевой площадкой для обсуждения практических шагов по укреплению экономического партнерства между двумя республиками и запуску совместных проектов.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В рамках официального визита президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан в Ташкенте состоялся Узбекско-сербский бизнес-форум и выставка, объединившие представителей государственных структур и более 100 предпринимателей из обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Жамшид Ходжаев и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения практических шагов по укреплению экономического партнерства и запуску совместных проектов.

Стороны отметили устойчивый рост взаимного товарооборота, который за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 2,5%, а также активизацию инвестиционного взаимодействия. В Узбекистане успешно работают 9 предприятий с участием сербских инвесторов.

На выставке, прошедшей в рамках форума, было представлено более 50 компаний Узбекистана, охватывающих фармацевтику, химию, горнодобычу, строительство, сельское хозяйство, автомобилестроение, текстильную и кожевенную промышленность.

Форум завершился серией B2B и G2B встреч, в ходе которых достигнуты договоренности о запуске новых совместных инициатив.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше