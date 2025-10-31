Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 31 октября 2025: Жуткие подробности смерти студентки в клубе Кишинева — ей подкинули в стакан наркотики; мошенница из Украины увела с карт молдаван 2 млн леев; почему цены

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 31 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 31 октября 2025:

1. «Приди и спаси меня»: Смерть студентки Андреи Кучук в клубе Кишинева обрастает жуткими подробностями — родители рассказали, что той ночью их дочь отравили.

2. В Молдове задержали мошенницу из Украины: Она обманным путем украла с карточек жителей Кишинева более 2 миллионов леев.

3. Что будет с ценами на квартиры в Кишиневе: Всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально.

4. Если не съели — верните: В магазинах Молдовы обнаружены яйца, заражённые опасной для здоровья и жизни сальмонеллой.

5. На пороге ноября — +20 градусов: В Молдове — аномально теплая погода для этого времени, будто сама природа на стороне жителей страны.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.

Вместо того, чтобы рекламировать красоты и достопримечательности Молдовы, президент страны приглашает посетить её руины (далее…).

Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.

Корреспондент «КП» в Молдове стали свидетелем вопиющего случая и не смог смолчать (далее…).

Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.

Местные карабинеры пытаются найти ее родственников (далее…).