Топ-5 главных новостей в Молдове 31 октября 2025: Жуткие подробности смерти студентки в клубе Кишинева — ей подкинули в стакан наркотики; мошенница из Украины увела с карт молдаван 2 млн леев; почему цены

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 31 октября 2025:
1. «Приди и спаси меня»: Смерть студентки Андреи Кучук в клубе Кишинева обрастает жуткими подробностями — родители рассказали, что той ночью их дочь отравили.
2. В Молдове задержали мошенницу из Украины: Она обманным путем украла с карточек жителей Кишинева более 2 миллионов леев.
3. Что будет с ценами на квартиры в Кишиневе: Всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально.
4. Если не съели — верните: В магазинах Молдовы обнаружены яйца, заражённые опасной для здоровья и жизни сальмонеллой.
5. На пороге ноября — +20 градусов: В Молдове — аномально теплая погода для этого времени, будто сама природа на стороне жителей страны.
