После болезни умер автор книги «Легенды улицы Пермской» Евгений Филатов

«Вместе с нами Евгений Анатольевич мечтал и представлял, каким будет наш центр, как он будет развиваться, как улица Пермская вместе с нашим центром получит второе дыхание. Так и произошло. Мы всегда будем его помнить как человека очень умного, с невероятным чувством юмора, тактичного дипломата», — рассказывает «Пермь семейная».