После болезни умер автор книги «Легенды улицы Пермской» Евгений Филатов

Автор книги «Легенды улицы Пермской» Евгений Филатов скончался после болезни, сообщает ресурсный центр «Пермь семейная».
О смерти пермского писателя организация рассказала вечером 30 октября. Как отмечает центр, Евгений Филатов был автором книги и одноимённой экскурсионной программы «Легенды улицы Пермской». За годы своей работы, мужчина также принял активное участие в общественной деятельности города — он являлся автором концепции развития ресурсного центра, который сейчас расположен на улице Пермской.
«Вместе с нами Евгений Анатольевич мечтал и представлял, каким будет наш центр, как он будет развиваться, как улица Пермская вместе с нашим центром получит второе дыхание. Так и произошло. Мы всегда будем его помнить как человека очень умного, с невероятным чувством юмора, тактичного дипломата», — рассказывает «Пермь семейная».
В центре сообщили, что мужчина умер после болезни. Дата смерти и прощания с писателем не уточняется. На момент смерти ему исполнилось 56 лет.
Напомним, в 2022 году корреспонденту сайта perm.aif.ru удалось пообщаться с Евгением Филатовым. В интервью он рассказал о своём опыте создания книг и о том, как хирург из Москвы оказался в Перми и стал пермским писателем.