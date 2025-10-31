Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из ключевых СМИ Пермского края меняется главный редактор

Вячеслав Суханов покинул должность главного редактора «Коммерсантъ-Прикамье». Об этом сообщает издание.

Главным редактором пермского «Коммерсанта» станет Максим Стругов.

Вячеслав Суханов покинул должность главного редактора «Коммерсантъ-Прикамье». Об этом сообщает издание.

«В газете “Коммерсантъ-Прикамье” меняется главный редактор. Вячеслав Суханов покинул пост в связи с переходом на новое место работы вне издательского дома “Коммерсантъ”. Должность главного редактора займет Максим Стругов (сейчас — заместитель главреда)», — информирует издание.

Новое место работы Суханова не известно, на звонок URA.RU он не.

ответил. Суханов руководил «Ъ-Прикамье» с 2005 года. В беседе со СМИ директор ООО «Деловая журналистика» Людмила Крошечкина, отметила, что уход Суханова с поста главреда — его личное решение.