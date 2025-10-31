Ричмонд
Из Самарской области в 2025 году выдворили за границу 547 мигрантов

С начала 2025 года судебные приставы Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу 547 иностранцев, выдворенных из России.

Источник: ГУФССП России по Новосибирской области

Только за третью неделю октября решениями судов из региона депортированы 62 мигранта из стран из ближнего зарубежья. Причиной отправки домой стало нарушение иностранцами российского законодательства. В частности, выдворены мигранты, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно.

Иностранцам, покинувшим страну при участии сотрудников ГУФССП по Самарской области, будет закрыт въезд на территорию России на ближайшие 5 лет.

Напомним, с 1 января 2025 года в России начнут действовать новые правила, обязывающие иностранных граждан обеспечивать посещение школы своими детьми. Не соблюдающим норму мигрантам грозит строгое наказание.