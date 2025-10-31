Из Самарской области в 2025 году выдворили за границу 547 мигрантов

Только за третью неделю октября решениями судов из региона депортированы 62 мигранта из стран из ближнего зарубежья. Причиной отправки домой стало нарушение иностранцами российского законодательства. В частности, выдворены мигранты, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно.