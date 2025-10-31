Рэпера P. Diddy перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности

Американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимости в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал NBC.
— В четверг был переведен в федеральную тюрьму на военной базе Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, где он начнет отбывать остаток своего 50-месячного приговора, — говорится в сообщении телеканала.
Ранее друг артиста Чарлуччи Финни сообщил, что рэпера пытались убить в тюрьме. Он рассказал, что P. Diddy проснулся с приставленным к горлу ножом.
За день до оглашения приговора Комбс написал судье письмо, в котором раскаялся в содеянном. Продюсер признался, что в момент совершаемых преступлений «был не в себе из-за наркотиков», и попросил о помиловании во имя его детей, пообещав больше не подвести судью.
Суд в Нью-Йорке вынес приговор P. Diddy. Его признали виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией и приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. В чем обвиняли рэпера и почему его признали невиновным по более серьезным статьям — в материале «Вечерней Москвы».