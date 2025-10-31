Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за сутки потушили четыре пожара

Спасатели предупредили о тумане и сильном ветре в Ростовской области 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 30 октября, пожарно-спасательные отряды МЧС по Ростовской области потушили четыре пожара и выезжали на столько же дорожных аварий. В работах участвовали 52 специалиста и 13 единиц техники, сообщили в региональном управлении ведомства.

Кроме того, спасатели напомнили о погодных условиях на 31 октября: ожидается переменная облачность, местами дожди, ночью и утром возможен туман. Ветер южный и юго-западный — до 13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью от 0 до +10 градусов, в северо-восточных районах до −3, днем — от +10 до +18.

Ранее в хуторе Пичугин произошел пожар — загорелся коровник площадью 228 квадратных метров. По данным МЧС, причиной возгорания стал оставленный включенным доильный аппарат. Животные не пострадали. Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области будут судить мужчину, угрожавшего убийством людям в машине.