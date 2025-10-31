В Ростовской области за сутки потушили четыре пожара

За минувшие сутки, 30 октября, пожарно-спасательные отряды МЧС по Ростовской области потушили четыре пожара и выезжали на столько же дорожных аварий. В работах участвовали 52 специалиста и 13 единиц техники, сообщили в региональном управлении ведомства.
Кроме того, спасатели напомнили о погодных условиях на 31 октября: ожидается переменная облачность, местами дожди, ночью и утром возможен туман. Ветер южный и юго-западный — до 13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью от 0 до +10 градусов, в северо-восточных районах до −3, днем — от +10 до +18.
Ранее в хуторе Пичугин произошел пожар — загорелся коровник площадью 228 квадратных метров. По данным МЧС, причиной возгорания стал оставленный включенным доильный аппарат. Животные не пострадали.
