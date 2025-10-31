Есть варианты: плату за отопление в октябре челябинцам будут начислять разными способами

В ноябре жители Челябинска получат квитанции за отопление. Но суммы в них будут отличаться.
Как рассказали в компании «Уралэнергосбыт», цифры в квитанциях зависят от наличия в доме общего счетчика тепла и работы управляющих компаний.
Горожане, у которых в доме нет счетчика, заплатят за отопление по нормативу.
Если счетчик есть, плату должны рассчитать по его показателям. Но есть нюанс. Данные счетчиков управляющие компании обязаны передавать до 26 числа каждого месяца. Случается, что «управляйки» запаздывают. В этом случае плату за отопление определят на основе средней величины потребления. А в следующем месяце сделают перерасчет с учетом фактических показаний счетчика.
— По домам, где в октябре 2025 года было подтверждено отсутствие отопления или его подача с перерывами дольше допустимого срока, будет сделан перерасчет, — уточнили в «Уралэнергосбыте».