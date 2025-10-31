Есть варианты: плату за отопление в октябре челябинцам будут начислять разными способами

Если счетчик есть, плату должны рассчитать по его показателям. Но есть нюанс. Данные счетчиков управляющие компании обязаны передавать до 26 числа каждого месяца. Случается, что «управляйки» запаздывают. В этом случае плату за отопление определят на основе средней величины потребления. А в следующем месяце сделают перерасчет с учетом фактических показаний счетчика.