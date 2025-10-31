Ричмонд
Американец похитил участницу конкурса красоты и убил ее

В Соединенных Штатах предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в похищении и убийстве участницы конкурса красоты «Мисс Пенсильвания США» Кады Скотт. Об этом сообщает издание People.

Уточняется, что женщина не вернулась домой 4 октября. Родственники рассказали правоохранительным органам, что перед этим Скотт получала телефонные звонки с угрозами. 15 октября полиция задержала 21-летнего Кеона Кинга, который был знаком с девушкой и переписывался с ней незадолго до ее исчезновения.

Через три дня после этого были обнаружены останки девушки. Рядом находился сгоревший автомобиль, в котором, по версии следствия, Кинг привез ее тело.

Ранее мужчине уже предъявляли обвинения в похищении и удушении, однако затем эти обвинения были сняты, передает издание.

