Главные новости к утру 31 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 31 октября 2025.
Вице-президент США заявил о необходимости ядерных испытаний
Пентагон должен проводить испытания ядерных ракет, чтобы убедиться, что они функционируют правильно. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс после того, как Дональд Трамп сообщил о том, что Минобороны будет регулярно устраивать эксперименты с ядерным оружием для укрепления ядерной мощи страны.
Стало известно о ссоре между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен
Немецкое издание Die Welt рассказало о ссоре председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас. Из-за конфликта последняя потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате ЕС. Причиной разногласий стало стремление Каллас продвинуть на высокую должность советника Мартина Зельмайра — критика фон дер Ляйен.
В Нью-Йорке ввели режим ЧП для выдачи продуктовых талонов
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов, которые прекратили выдавать из-за шатдауна в федеральном правительстве. Трудности с оказанием продовольственной помощи испытывают во всех штатах страны. Еду по талонам получают порядка 42 млн американцев.
Россия упрекнула Украину в голосовании против снятия блокады Кубы
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике Киев за голосование против снятия эмбарго с Кубы. Он напомнил, что кубинские власти безвозмездно оказывали помощь пострадавшим после аварии на Чернобыльской АЭС. На Кубе с 1990 по 2016 год прошли реабилитацию 26 тысяч украинцев.
В Великобритании стартовал процесс лишения титулов принца Эндрю
Король Великобритании Карл III инициировал процесс лишения титулов своего брата принца Эндрю. Причина такого решения — обвинения принца в участии в сексуальном скандале и связях с Джеффри Эпштейном. Принц после лишения титула и званий будет именоваться Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. Ему придется переехать из королевского поместья в частное жилье.