Звездные мамы с детьми: Евгения Ахременко, Надя Ручка, Татьяна Терешина, Женя Малахова, Полина Казанцева

В театре было не протолкнуться от маленьких зрителей и их знаменитых родителей. Поводом для такой яркой встречи стала очередная премьера. Надежда Ручка пришла с сыном Львом. Наследник — очень скромный и воспитанный парень, который учится во втором классе обычной школы. Мальчику очень нравится всё новое, и в антракте он с радостью решил попробовать себя в роли кукловода, управляя настоящими марионетками. Евгения Ахременко появилась на премьере с младшим сыном Тимофеем, который заметно подрос. Активистка, благотворительница и, кажется, вечная мама для всех детей, на этот раз она пришла в сопровождении целой компании ребятишек. Кажется, ей самое время освоить профессию педагога — в ее жилах явно течет кровь наставницы. Особое внимание привлекла Татьяна Терешина. Некогда лицо группы Hi-Fi, она пришла не одна, а в компании сына и своего бывшего мужа, бизнесмена Олега Курбатова, демонстрируя идеальные дружеские отношения после развода. А вот Женя Малахова, которая чуть больше года назад родила дочку Павлу, на этот раз позировала фотографам без детей. Напомним, что у певицы есть и старший сын Федор. Оба ребенка — от мужа-бизнесмена Андрея Тарасова. Среди других гостей премьеры «Лягушка -путешественница» в театре «Марионетки» были замечены Марианна Абравитова, Илья Гуров, Виктория Заикина, Тимофей Окроев и Дарья Храмова, Крячун Ирина и другие. Яркий и по-настоящему семейный вечер удался на славу!