СМИ: США собираются вывести тысячи военных из Венгрии, Болгарии и Словакии

США собираются вывести часть своих военных из Болгарии, Венгрии и Словакии. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
По словам западных чиновников, Минобороны США рассматривает вариант «умеренного» вывода своих войск. Отмечается, что армии европейских стран стали более подготовленными, поэтому Белый дом может провести частичный пересмотр присутствия своих бойцов на континенте.
Авторы материала отмечают, что США уже предупредили своих коллег о том, что вывод военного контингента пройдет в следующем году. При этом количество представителей американской армии в Польше и странах Балтии останется тем же, передает РИА Новости.
Западные СМИ еще в июле писали о том, что европейские лидеры опасаются вероятного вывода американских войск с континента. Так, в Европе обеспокоены вероятными последствиями пересмотра американской военной стратегии, который курирует заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.
Ранее стало известно, что министр обороны Германии Писториус надавил на главу Пентагона Пита Хегсета, чтобы тот предоставил дорожную карту вывода американских войск из Европы.