В РКН отмечают уменьшение количества утекших записей персональных данных

С начала года Роскомнадзор зарегистрировал 103 факта утечек персональных данных с 50 млн записей, передает РИА Новости.
По словам главы ведомства Андрея Липова, количество выявленных утечек снизилось. Он отметил, что в 2024 году было 135 фактов утечек, в которых было 710 млн записей.
Липов связал положительную динамику с ужесточением в компаниях внутренних принципов работы и усилении защиты.
Ранее эксперт по информационной и кибербезопасности Дмитрий Артимович заявил, что утечка личных данных возможна даже без хакеров.