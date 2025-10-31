Ричмонд
В РКН отмечают уменьшение количества утекших записей персональных данных

С начала года зарегистрированы утечки 50 млн записей персональных данных.

Источник: Аргументы и факты

С начала года Роскомнадзор зарегистрировал 103 факта утечек персональных данных с 50 млн записей, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства Андрея Липова, количество выявленных утечек снизилось. Он отметил, что в 2024 году было 135 фактов утечек, в которых было 710 млн записей.

Липов связал положительную динамику с ужесточением в компаниях внутренних принципов работы и усилении защиты.

Ранее эксперт по информационной и кибербезопасности Дмитрий Артимович заявил, что утечка личных данных возможна даже без хакеров.