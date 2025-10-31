Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, заявили в ОП

Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что обсуждение перехода к 12-летнему обучению — лишь начало диалога и не подразумевает немедленных изменений. Он указал на то, что в технологически развитых странах этот процесс уже идет, и обществу стоит внимательно рассмотреть данный вопрос. По словам эксперта, интерес детей к учебе проявляется все раньше, он рассказал, что его сын в шесть лет уже частично занимается по учебникам второго класса.