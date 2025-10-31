Ричмонд
Редкие для Беларуси виды миксомицетов нашли в Беловежской пуще

Ранее в Беловежской пуще белорусские ученые обнаружили новый вид миксомицетов, неизвестных мировой науке.

Источник: Telegram / Национальный парк "Беловежская пуща"

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Ученые обнаружили в Беловежской пуще редкие для Беларуси виды миксомицетов, об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

Отмечается, что Cribraria purpurea Schrad. и Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L. Farr были выявлены при идентификации гербарного материала, собранного на территории пущи.

«Это второе местонахождение Cribraria purpurea в республике. Первая находка была сделана в НП “Нарочанский”, — рассказали в пресс-службе.

Миксомицеты (или слизевики) не относятся ни к животным, ни к растениям, ни к грибам. Они распространены повсеместно и обитают на гниющей древесине, почве, опавших листьях, предпочитая влажные и темные места.

Миксомицеты играют важную роль в почвенных экосистемах, контролируя численность бактерий и участвуя в разложении ряда органических веществ.

В сентябре в Беловежской пуще ученые обнаружили новый вид миксомицетов, неизвестных мировой науке. Он получил название Lycogala persicum. В международной онлайн-базе данных MycoBank новый вид миксомицетов зарегистрирован под номером 857826.