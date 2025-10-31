«Проголосуй за мою дочь в конкурсе»: россиян предупредили об эволюции старой мошеннической схемы

Схема мошенничества с просьбами «проголосовать в конкурсах за ребенка» претерпела значительные изменения и стала более изощренной. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России.
В ведомстве рассказали, что традиционный обман эволюционировал. Вместо обычной просьбы злоумышленники теперь выстраивают многоэтапную схему. Они клонируют аккаунт знакомого человека, создают от его имени фиктивную «группу поддержки», составляют убедительные тексты и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность.
Специалисты МВД отметили, что только после создания видимости доверия и правдоподобности в группу начинают приглашать реальных пользователей, при этом запрещая им писать сообщения. Конечная цель мошенников остается прежней — заставить жертву перейти по опасной ссылке.
Итогом такой манипуляции становится компрометация аккаунта, кража персональных данных или загрузка на устройство вредоносного программного обеспечения, предупредили в МВД.
Прежде сообщалось, что злоумышленники активно обманывают граждан, предлагая якобы выплатить 13-ю зарплату. Аферисты требуют от жертв оплатить налоги или предоставить данные для дальнейшего начисления предновогодней выплаты.